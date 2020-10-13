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  • Кернес скоро вернется в Харьков, а слухи о его плохом самочувствии — спекуляции оппонентов перед выборами, — мэрия
13 октября 2020, вторник, 11:53 576
Политика 2020-10-13T12:04:53+03:00
Українські Новини
Кернес скоро вернется в Харьков, а слухи о его плохом самочувствии — спекуляции оппонентов перед выборами, — м

Кернес скоро вернется в Харьков, а слухи о его плохом самочувствии — спекуляции оппонентов перед выборами, — мэрия

Елена Новикова
Геннадий Кернес. Фото: Facebook.com/gennadykernes
Геннадий Кернес. Фото: Facebook.com/gennadykernes

В ответ на заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что Кернес находится в плохом физическом состоянии и до выборов в Харьков не вернется, директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сказал: "Откуда он (Алексей Кучер - ред.), взял, что Кернес не вернется к выборам в Харьков, нам неизвестно". Об этом сообщает Укринформ.

Накануне с похожим заявлением выступил адвокат, представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Родзинский. Он сказал, что у Геннадия Кернеса якобы случился инсульт, при этом ссылался на информацию, полученную из берлинской клиники "Шарите".

Комментируя оба заявления, Сидоренко сказал: "Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагноз".

Руководитель пресс-службы харьковской мэрии уверен, что поднявшаяся волна фейковых новостей связана с приближением даты выборов, в которых действующий мэр является кандидатом на пост главы горсовета.

"Сейчас эта информация активно разгоняется, и делается это с одной целью - натянуть хоть какие-то голоса за непроходимого кандидата от этой партии", - сказал Юрий Сидоренко.

Напомним, официально Харьковский горсовет заявил о том, что Геннадий Кернес болен коронавирусом, 15 сентября. Через два дня, 17 сентября, его перевезли на лечение в Германию, в клинику "Шарите".

2 октября было опубликовано официальное заявление профессора клиники "Шарите", который сообщил подробности о состоянии Геннадия Кернеса: "Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление".

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