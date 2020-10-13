Гривна на межбанке снова упала

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 1 коп. до 28,31 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,28-28,31 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,31-28,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,30-28,32 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,25% с 23,74 UAH/USD до 28,31 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020 году.

Также во вторник, 13 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 12 октября на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

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