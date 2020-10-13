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13 октября 2020, вторник, 20:31 64
Экономика 2020-10-13T20:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова упала

Гривна на межбанке снова упала

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс гривны на межбанке
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 1 коп. до 28,31 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,28-28,31 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,31-28,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,30-28,32 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,25% с 23,74 UAH/USD до 28,31 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020 году.

Также во вторник, 13 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 12 октября на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

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