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13 октября 2020, вторник, 17:49 47
Экономика 2020-10-13T18:00:01+03:00
Українські Новини
МВФ улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020

МВФ улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020

Анна Рудык
МВФ, Инфляция, ВВП, ВВП Украины
ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

В то время, как за 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020 году.

Об этом говорится во Всемирном экономическом прогнозе (WEO) МВФ, передают Українські Новини.

Кроме того, МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики в 2021 году с 1,1% до 3% c дальнейшим ускорением до 4% в 2025 году.

При этом также улучшен прогноз среднегодовой инфляция в Украине в 2020 году с 4,5% до 3,2%, в 2021 – с 7,2% до 5%.

Инфляция на конец текущего года прогнозируется на уровне 5,2%, 2021 года – 5,8%.

МВФ также улучшил оценку уровня безработицы для Украины.

Ранее МВФ оценивал, что в этом году он вырастет с 8,5% до 12,6%, а в следующем - снизится до 12%.

В обновленном прогнозе безработица ожидается на уровне 11% в 2020 году, а в следующем – 9,6%.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собщил, что Украине осталось выполнить два условия МВФ.

Также ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины с 4,5% до 5,5% в 2020.

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