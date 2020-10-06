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  • Ко Дню защитника Украины националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования властям
06 октября 2020, вторник, 12:01 734
Политика 2020-10-06T13:00:02+03:00
Українські Новини
Ко Дню защитника Украины националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования властям

Ко Дню защитника Украины националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования властям

Ирина Дорофейчук
Киев, УПА, Свобода, Марш, Правый сектор, Национальный корпус
Праздничный марш в Киеве. Фото: НК
Праздничный марш в Киеве. Фото: НК

14 октября ко Дню защитника Украины и 78-й годовщине создания УПА патриотические силы проведут в Киеве праздничный марш. Организаторами выступили партия "Национальный Корпус", ВО "Свобода", Правый Сектор.

Согласно с информацией на сайте Нацкорпуса, участники марша отправятся от бульвара Тараса Шевченко к Майдану Независимости. Там они минутой молчания почтут память погибших героев во время Революции достоинства и российско-украинской войне.

Так же сообщается, что после официальной части участники мероприятия проведут митинг под стенами Офиса Президента. Руководитель Центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин на своей странице в Facebook заявил - патриоты будут требовать принять закон про защиту от коллаборационистов и снять ограничения с украинских военных по поводу ведения огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

"Из политической жизни украинцев навсегда должны пропасть адепты "русского мира", а из информационного поля - вражеская пропаганда. 14 октября, в наш праздник, мы выходим на "Марш УПА 2020", чтобы показать: украинцы выбрали свой путь - независимого, суверенного, сильного и самостоятельного государства", - подчеркнул политик.

Среди других требований патриотов: обеспечить реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые, начиная с 2014 года, были замечены в коллаборационизме. Инициировать лишения лицензий на вещания пророссийских каналов - 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, и Київ Live.

Марш начнется в 14:00, сбор в парке Шевченко. К участию приглашаются все желающие при условии соблюдения социальной дистанции и других карантинных ограничений.

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