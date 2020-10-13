У Зеленского заявили, что на опросе в день выборов не будут спрашивать об особом статусе Донбасса или воде в Крым

У Зеленского заявили, что на опросе в день выборов не будут спрашивать об особом статусе Донбасса или воде в К

Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заверяет, что на анонсированном Президентом Владимиром Зеленским опросе избирателей в день местных выборов, 25 октября, не будет вопросов об особом статусе Донбассе или подаче воды в аннексированный Россией Крым.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Никто не намерен выносить на публику спекулятивные темы - "вода в Крым, особые статусы отдельных регионов" и т.д. Почему? Потому что сначала нужно отстроить правильные процедуры. Нужно научиться доверять своему обществу. Нужно уйти от компроматов ради ситуативной цели. А потом уже обсуждать что-то большое и глобальное", - написал он.

По его словам, переход к референдуму и его юридическим последствиям планируется после того, как украинцы привыкнут к опросам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям на избирательных участках 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

ЦИК заявила, что не располагает информацией об опросе и не привлечена к его организации и проведению.

Позже в Офисе Президента сообщили, что опрос не будет иметь юридических последствий.

В то же время Офис ничего не пояснил о том, кто именно будет проводить опрос и подсчитывать результаты, за чей счет это будет происходить, какой будет выборка, и какие будут вопросы.

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