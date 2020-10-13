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13 октября 2020, вторник, 16:41 163
Экономика 2020-10-13T17:30:02+03:00
Українські Новини
После праздничного выходного доллар в Украине подорожает. Официальный курс на четверг

После праздничного выходного доллар в Украине подорожает. Официальный курс на четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс, курс доллара, Доллар в Украине
Курс доллара
Курс доллара

И пока курсы доллара и евро продолжают дорожать в обменниках, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Нацбанк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,8793
1 доллар США 28,3164
1 швейцарский франк 31,1152
10 иен 2,6841
10 российских рублей 3,6770
1 евро 33,3935

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Кроме того, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться. 

Кроме того, официальный курс от Национального банка на 13-14 октября

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