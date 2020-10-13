После праздничного выходного доллар в Украине подорожает. Официальный курс на четверг

И пока курсы доллара и евро продолжают дорожать в обменниках, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день Нацбанк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,8793 1 доллар США 28,3164 1 швейцарский франк 31,1152 10 иен 2,6841 10 российских рублей 3,6770 1 евро 33,3935

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.



Кроме того, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться.

Кроме того, официальный курс от Национального банка на 13-14 октября.

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