подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Борисполе объявили досрочные каникулы - школьники уйдут отдыхать 15 октября
13 октября 2020, вторник, 14:54 228
Политика 2020-10-13T15:30:03+03:00
Українські Новини
В Борисполе объявили досрочные каникулы - школьники уйдут отдыхать 15 октября

В Борисполе объявили досрочные каникулы - школьники уйдут отдыхать 15 октября

Ольга Фандорина
Карантин, Каникулы, Осень, осенние каникулы, коронавирус в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Школы Борисполя Киевской области объявили осенние каникулы 15-30 октября.

Об этом сообщила одна из учителей ЗОШ №8 Борисполя, передают Українські Новини.

По ее данным, каникулы в школах Борисполя объявлены с 15 октября по 30 октября текущего года в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса в стране.

Ранее планировалось, что каникулы будут объявлены с 26 октября, однако в связи с быстрым ростом больных коронавирусом каникулы было решено объявить раньше.

Накануне ученики школ регистрировались в кабинетах дистанционного обучения в школе.

В то же время в Киеве рекомендовано начать осенние каникулы с 21 октября.

Как сообщали Українські новини, ранее, до решения о досрочных осенних каникулах, Минобразования просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Также сообщалось, что вузы намерены перевести студентов институтов и университетов на дистанционное обучение.

Кроме того, в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Больше новостей о: Карантин Каникулы Осень осенние каникулы коронавирус в Украине

Киево-Могилянская академия в основном перешла на "...
Новое дело против Порошенко, красная карточка Вене...
Зе отстоял безвиз, Коболев погрузил Нефтегаз в убы...
Сегодня последний день учебы в школах перед досроч...
"Будет так, как решишь ты". Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов
Онищенко рассказал как по заданию Коболева летал на переговоры к Соросу готовить под него приватизацию Укргаздобычи
Новости
Тодуров заявил, что в Украине уже есть российская вакцина от COVID-19 15:51
В ночь на 14 октября киевское метро будет работать на час дольше из-за матча между сборными Украины и Испании 15:35
Украина и Польша хотят открыть больше пунктов пропуска на границе 15:23
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
В Киеве развернуто уже 2730 коек для больных коронавирусом в 22 столичных больницах, – мэр Кличко 15:16 Видео
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и дала 13 дней на выполнение трех требований 15:06
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok