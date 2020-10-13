В Борисполе объявили досрочные каникулы - школьники уйдут отдыхать 15 октября

Школы Борисполя Киевской области объявили осенние каникулы 15-30 октября.

Об этом сообщила одна из учителей ЗОШ №8 Борисполя, передают Українські Новини.

По ее данным, каникулы в школах Борисполя объявлены с 15 октября по 30 октября текущего года в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса в стране.

Ранее планировалось, что каникулы будут объявлены с 26 октября, однако в связи с быстрым ростом больных коронавирусом каникулы было решено объявить раньше.

Накануне ученики школ регистрировались в кабинетах дистанционного обучения в школе.

В то же время в Киеве рекомендовано начать осенние каникулы с 21 октября.

Как сообщали Українські новини, ранее, до решения о досрочных осенних каникулах, Минобразования просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Также сообщалось, что вузы намерены перевести студентов институтов и университетов на дистанционное обучение.

Кроме того, в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

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