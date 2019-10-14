Лучше, чем Роналду: украинская сборная обыграла Португалию со счетом 2:1

14 октября на НСК "Олимпийском" в Киеве сборная Украины приняла сборную Португалии с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в составе. Украина победила со счетом 2:1. Об этом сообщает "Сегодня".



На 6 минуте матча первый гол забил Яремчук от "Динамо". Второй гол был также забит украинским футболистом Ярмоленко на 27 минуте. Итого счет в первом тайме 2:0.



Во втором тайме Роналду разошелся не на шутку – с линии штрафной Криштиану нанес трудно берущийся удар в дальний угол, Пятов отбил мяч перед собой.



На 72 минуте Роналду реализовывает пенальти. Португалия сокращает разницу в счете до минимума – 1:2. Однако португальцы не смогли забить еще несколько голов до конца матча. Со счетом 2:1 побеждает "Динамо".



В букмекерской конторе Марафон считали Португалию фаворитом данного противостояния.















Как сообщали Українські Новини, сборная Португалии вместе с Роналду приехали в Киев 13 октября вечером. Команду поселили в отеле "Хилтон". А толпы фанатов уже ждали Роналду под отелем и в аэропорту.

11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.



