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  • Лучше, чем Роналду: украинская сборная обыграла Португалию со счетом 2:1
14 октября 2019, понедельник, 23:46 240
Спорт 2019-10-14T23:47:43+03:00
Українські Новини
Лучше, чем Роналду: украинская сборная обыграла Португалию со счетом 2:1

Лучше, чем Роналду: украинская сборная обыграла Португалию со счетом 2:1

Динамо. Фото: Facebook/FC Dynamo Kyiv
Динамо. Фото: Facebook/FC Dynamo Kyiv

14 октября на НСК "Олимпийском" в Киеве сборная Украины приняла сборную Португалии с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в  составе. Украина победила со счетом 2:1. Об этом сообщает "Сегодня".


На 6 минуте матча первый гол забил Яремчук от "Динамо". Второй гол был также забит украинским футболистом Ярмоленко на 27 минуте. Итого счет в первом тайме 2:0.

Во втором тайме Роналду разошелся не на шутку – с линии штрафной Криштиану нанес трудно берущийся удар в дальний угол, Пятов отбил мяч перед собой.

На 72 минуте Роналду реализовывает пенальти. Португалия сокращает разницу в счете до минимума – 1:2. Однако португальцы не смогли забить еще несколько голов до конца матча. Со счетом 2:1 побеждает "Динамо".

В букмекерской конторе Марафон считали Португалию фаворитом данного противостояния. 







Как сообщали Українські Новини, сборная Португалии вместе с Роналду приехали в Киев 13 октября вечером. Команду поселили в отеле "Хилтон". А толпы фанатов уже ждали Роналду под отелем и в аэропорту. 

11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.

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