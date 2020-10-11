Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций

В матче Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии, который состоялся 10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский", украинские футболисты уступили немцам со счетом 1:2. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Так, сообщается, что в дебютные минуты сборная Украины при поддержке болельщиков выглядела вполне прилично на фоне одной из лучших команд мира. Преимущество во владении мячом было на стороне немцев, однако хозяева несколько раз проводили перспективные контратаки, для достойного завершения которых не хватало последнего паса. В середине тайма украинский оборона дала сбой и остаток первого тайма прошел под контролем сборной Германии и большинство микродуэлей завершалась в пользу игроков немецкой команды.

Матч между сборными Украины и Германии. Фото: УАФ/Павел Кубанов

В начале второго тайма допустил ошибку Бущан, который не удержал мяч в руках после навеса Клостерманна, после чего Горецкий удвоил преимущество гостей. Голкипер сборной Украины позже реабилитировался, чего нельзя было сказать о полевых игроков сине-желтых, которые слишком часто позволяли себя обыгрывать.

Вскоре у украинцев прошла контратака, но Цыганков пробил в створ слишком слабо. Впрочем, обеспечить себе спокойную концовку подопечным Лева не удалось. Проведя серию замен, хозяева сумели оживить игру, и Яремчук заработал 11-метровый, оторвавшись от Зюле и заставив того сфолить. Пенальти четко реализовал Малиновский. Развить успех сине-желтым не удалось, хотя в последние минуты им удавалось создавать напряжение у ворот гостей.

Матч Украина-Германия в рамках Лиги наций. Фото: УАФ/Павел Кубанов

Статистика матча

Арбитр: Орель Гринфильд (Израиль).

Предупреждены: Малиновский (41) - Кроос (53), Гинтер (84).

Голы: Малиновский (77, с пенальти) - Гинтер (20), Горецка (49).

Украина: Бущан, Соболь, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук (Макаренко, 84), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Яремчук.

Запасные: М.Шевченко, Резник, Пластун, Чеберко, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко.

Тренер: Андрей Шевченко.

Германия: Нойер (к), Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн (Джан, 90), Кроос, Киммих, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Гнабри (Хаверц, 90 + 3), Горецка.

Запасные: Лено, Трапп, Кох, То, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хоффманн, Госенс.

Тренер: Йоахим Лев.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее сборная Украина разгромно проиграла французам в товарищеском матче.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости