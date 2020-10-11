подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций
11 октября 2020, воскресенье, 00:10 24
Спорт 2020-10-11T00:32:47+03:00
Українські Новини
Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций

Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций

Елена Новикова
Сборная Украины, НСК Олимпийский, Сборная Германии, Андрей Шевченко, Лига наций, Украина-Германия, Йоахим Лев
Матч Украина-Германия. Фото: УАФ/Павел Кубанов
Матч Украина-Германия. Фото: УАФ/Павел Кубанов

В матче Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии, который состоялся 10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский", украинские футболисты уступили немцам со счетом 1:2. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Так, сообщается, что в дебютные минуты сборная Украины при поддержке болельщиков выглядела вполне прилично на фоне одной из лучших команд мира. Преимущество во владении мячом было на стороне немцев, однако хозяева несколько раз проводили перспективные контратаки, для достойного завершения которых не хватало последнего паса. В середине тайма украинский оборона дала сбой и остаток первого тайма прошел под контролем сборной Германии и большинство микродуэлей завершалась в пользу игроков немецкой команды.

Матч между сборными Украины и Германии. Фото: УАФ/Павел КубановМатч между сборными Украины и Германии. Фото: УАФ/Павел Кубанов

В начале второго тайма допустил ошибку Бущан, который не удержал мяч в руках после навеса Клостерманна, после чего Горецкий удвоил преимущество гостей. Голкипер сборной Украины позже реабилитировался, чего нельзя было сказать о полевых игроков сине-желтых, которые слишком часто позволяли себя обыгрывать.

Вскоре у украинцев прошла контратака, но Цыганков пробил в створ слишком слабо. Впрочем, обеспечить себе спокойную концовку подопечным Лева не удалось. Проведя серию замен, хозяева сумели оживить игру, и Яремчук заработал 11-метровый, оторвавшись от Зюле и заставив того сфолить. Пенальти четко реализовал Малиновский. Развить успех сине-желтым не удалось, хотя в последние минуты им удавалось создавать напряжение у ворот гостей.

Матч Украина-Германия в рамках Лиги наций. Фото: УАФ/Павел КубановМатч Украина-Германия в рамках Лиги наций. Фото: УАФ/Павел Кубанов

Статистика матча

Арбитр: Орель Гринфильд (Израиль).

Предупреждены: Малиновский (41) - Кроос (53), Гинтер (84).

Голы: Малиновский (77, с пенальти) - Гинтер (20), Горецка (49).

Украина: Бущан, Соболь, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук (Макаренко, 84), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Яремчук.

Запасные: М.Шевченко, Резник, Пластун, Чеберко, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко.

Тренер: Андрей Шевченко.

Германия: Нойер (к), Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн (Джан, 90), Кроос, Киммих, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Гнабри (Хаверц, 90 + 3), Горецка.

Запасные: Лено, Трапп, Кох, То, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хоффманн, Госенс.

Тренер: Йоахим Лев.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее сборная Украина разгромно проиграла французам в товарищеском матче.

Больше новостей о: Сборная Украины НСК Олимпийский Сборная Германии Андрей Шевченко Лига наций Украина-Германия Йоахим Лев

Сегодня состоится матч между сборными Украины и Ге...
Удар по самолюбию киевлян: донецкий "Шахтер" обосн...
​Как заканчивались предыдущие поединки между сборн...
Сборная Украины теряет еще двух вратарей перед мат...
САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели
Новости
Матч Украина-Германия. Фото: УАФ/Павел Кубанов
Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций 00:10
НАБУ расследует дело против депутата Рады Халимона 23:52
ЦИК признал избранным депутатом Рады от "Голоса" директора театральной компании Шараскина вместо Свидерской 23:30
САП расследует 10 дел о возможных правонарушениях бывших и действующих депутатов Рады 23:02
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
больше новостей
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Михаил Добкин.
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин 14:15
больше новостей
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 10:24
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
В ЦИК показали процедуру правильного заполнения бюллетеня на местных выборах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok