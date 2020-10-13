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13 октября 2020, вторник, 12:03 415
Выборы 2020-10-13T12:07:23+03:00
Українські Новини
В Киевсовет балотируется бывшая секс-работница

В Киевсовет балотируется бывшая секс-работница

Ольга Фандорина
Декриминализация, Местные выборы, Секс-работа, Демократична Сокира, Местные выборы-2020, Алина Сарнацкая
Алина Сарнацкая. Фото: Дело
Алина Сарнацкая. Фото: Дело

Пока Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа", кандидатом в депутаты Киевского совета стала украинка Алина Сарнацкая, координатор общественной организации "Клуб Эней", занимающейся профилактической работой по снижению вреда среди людей с наркозависимостью и секс-работниц. Ранее Сарнацкая работала в сфере услуг интимного характера. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Алина Сарнацкая заявила, что баллотируется в депутаты Киевсовета от партии "Демократична Сокира".

Сарнацкая смогла отказаться от своего прошлого заработка и теперь занимается общественной деятельностью. В течение пяти лет она оказывает помощь людям, имеющим проблемы с наркотиками. На фоне пандемии коронавируса кандидат в депутаты занялась обеспечением работников интим-сферы индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет, выборы тоже не перенесут.


Ранее ЦИК зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы.

Кроме того, почти 40% украинцев не знают дату проведения местных выборов

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