Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа"

Пользователи соцсети Facebook нашли грамматические ошибки на билбодах кандидатов от партии "Слуга народа" на местные выборы. Так, на агитационных билбордах Татьяны Руденькой в Житомире обнаружили две ошибки в одном слове.

Вместо слова "освічені" ("образованные") написано "освідченні" (от слова "освідчитися" — признаться в любви).

Кроме того, один из кандидатов на местные выборы от "слуги" в Чернигове не понял, где на билборде ошибка.







Также украинцы заметили ошибку на билбоде Максима Глухова. Вместо "ПрибЕремо" написано "ПрибИремо".



Тем временем кандидат в депутаты от Печерского района столицы Анны Ищенко обещает "повысить экологию Киева".



Еще ряд ошибок заметили у кандидата в депутаты Кременчугского городского совета.



Как сообщали Українські Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет, выборы тоже не перенесут.



Ранее ЦИК зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы.



Кроме того, почти 40% украинцев не знают дату проведения местных выборов.

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