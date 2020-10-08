ЦИК зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы

Центральная избирательная комиссия по состоянию на четверг, 8 октября, зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы, тогда как ранее сообщалось, что больше половины украинцев собираються пойти на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, комиссия аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября 2020 года.

А именно: 25 – от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 – от Европейской сети организаций по мониторингу выборов. Таким образом, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей", – говорится в нем.

Указано, что ЦИК в целом зарегистрировал 191 наблюдателя от 6 международных организаций и 14 – от 3 иностранных государств.

Как сообщали Українські новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

Также ЦИК утвердила формы протоколов терризбирокомов об итогах голосования.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости