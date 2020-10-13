За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики

В то время, как эксперты прогнозируют, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD, падение ВВП в январе-августе составило 5,8%.

Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

В январе-июле текущего года падение, по данным министерства, составляло 6,2%.

На фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина в августе текущего года почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые - даже рост (розничный сегмент рынка и строительство).

Это привело к замедлению падения сводного индекса производства товаров и услуг до 6,5% (по итогам 7 месяцев падение составило 7,3%).

В то же время в украинской экономике сохраняется низкая инвестиционная активность.

Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собщил, что Украине осталось выполнить два условия МВФ.

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