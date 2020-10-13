подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 октября 2020, вторник, 09:25 219
Экономика 2020-10-13T10:00:01+03:00
Українські Новини
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики

За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики

Ольга Фандорина
ВВП, падение ВВП, Снижение ВВП, экономика Украины
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

В то время, как эксперты прогнозируют, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD, падение ВВП в январе-августе составило 5,8%.

Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

В январе-июле текущего года падение, по данным министерства, составляло 6,2%.

На фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина в августе текущего года почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые - даже рост (розничный сегмент рынка и строительство).

Это привело к замедлению падения сводного индекса производства товаров и услуг до 6,5% (по итогам 7 месяцев падение составило 7,3%).

В то же время в украинской экономике сохраняется низкая инвестиционная активность.

Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собщил, что Украине осталось выполнить два условия МВФ.

Больше новостей о: ВВП падение ВВП Снижение ВВП экономика Украины

ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины с 4,5% до...
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углуб...
Министр финансов Марченко считает реалистичным рос...
Карантин и падение инвестиций были основными причи...
Сегодня последний день учебы в школах перед досрочными осенними каникулами
В Украине снова увеличилось количество новых случаев коронавируса и смертей от него
Новости
Елена Дяченко: Мы сами отказываемся от выбора своей власти 09:59 Мнение
В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020 09:57
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 12 октября 09:45
Скорик вызвал Труханова на публичные теледебаты 09:43
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики 09:25
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok