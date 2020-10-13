В Украине снова увеличилось количество новых случаев коронавируса и смертей от него

12 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 133 до 270 587, количество умерших от заболевания – на 107 человек до 5 122 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 16,1%, новых летальных случаев – в 2,4 раза.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 13 октября в Украине зарегистрировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 5 133 новых случая заболевания, выздоровели 2 152 человека, умерли 107 человек.

Таким образом, 12 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 133 против 2 152.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 13 октября составило 148 903 человека, что на 2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (28 090), Харьковской (25 625) и Львовской областях (23 129).

В Одесской области зафиксировано 17 047 случаев COVID-19, в Черновицкой – 16 649 случаев, в Тернопольской – 16 250, в Ивано-Франковской – 15 580, в Ривненской – 14 868, в Киевской – 11 525, в Закарпатской – 11 042, в Волынской – 9 955, в Днепропетровской – 9 272, в Хмельницкой – 9 230, в Житомирской – 8 661, в Винницкой – 7 726 случаев.

7 485 случаев выявлены в Сумской области, 5 961 случай – в Донецкой, 5 849 случаев – в Черкасской, 5 812 случаев – в Черниговской, 5 762 случая – в Запорожской, 4 906 случаев – в Полтавской, 4 867 случаев – в Николаевской, 2 024 случая – в Херсонской, 1 917 случаев – в Луганской и 1 355 случаев – в Кировоградской области.

Как сообщали Українські новини, в Украине 320 школ закрыты на карантин, а 110 тыс. школьников находятся на самоизоляции.

Также сегодня Минздрав предложит Кабмину ужесточить карантинные меры в стране.

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