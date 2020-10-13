320 школ закрыты на карантин, 110 тыс. школьников находятся на самоизоляции, – Шкарлет

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что на сегодня 320 школ закрыты на карантин, 110 тыс. школьников находятся на самоизоляции, тогда как сегодня, 13 октября, последний учебный день в школах перед досрочными каникулами.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

Шкарлет отметил, что Минобразования 2 недели назад рекомендовало школам провести каникулы с 19 по 30 октября, однако после увеличения количества заболевших коронавирусом за 8 октября до рекордных 5 804 человек министерство пересмотрело свое решение и теперь рекомендует школам сделать каникулы с 15 до 30 октября.

"Учитывая то, что сегодня почти 110 тыс. детей находятся на самоизоляции, почти 4 700 классов находятся на самоизоляции, приблизительно 320 школ находятся на самоизоляции, учитывая, что дети меньше болеют, но они являются потенциальными разносчиками этой инфекции - это решение есть (по школьным каникулам), но оно не является принудительным, оно носит рекомендационный характер", – сказал Шкарлет.

Минобразования также рекомендует всем вузам с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения.

Шкарлет отметил, что на данный момент большая часть украинских вузов, особенно в городах-миллионниках, в областных центрах и так находятся на дистанционном обучении.

Он также добавил, что коронавирус в Украине распространяется неравномерно, у школ, вузов, а также органов образования местного самоуправления есть автономия и они вправе определять сами по какому сценарию работать.

Как сообщали Українські новини, в Одессе всех школьников отправят на неделю на дистанционное обучения из-за коронавируса.

Также Минздрав сегодня планирует предложить Кабмину введение более жестких карантинных мер в Украине.

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