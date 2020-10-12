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12 октября 2020, понедельник, 09:26 323 Инфографика
Общество 2020-10-12T09:45:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса на выходных снизилось. 4 420 больных за воскресенье

Количество новых случаев коронавируса на выходных снизилось. 4 420 больных за воскресенье

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Kerch.one
Коронавирус. Фото: Kerch.one

11 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 420 до 265 454, количество умерших от заболевания - на 43 человека до 5 015 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 7,3%, новых летальных случаев - на 49,4%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 12 октября в Украине зарегистрировано 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания, выздоровели 903 человека, умерли 43 человека.

Таким образом, 11 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 420 против 903.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 12 октября составило 146 029 человек, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (27 693), Харьковской (25 186) и Львовской областях (22 788).

В Одесской области зафиксировано 16 770 случаев COVID-19, в Черновицкой - 16 488 случаев, в Тернопольской – 15 992, в Ивано-Франковской - 15 379, в Ривненской – 14 696, в Киевской – 11 309, в Закарпатской - 10 935, в Волынской - 9 791, в Хмельницкой - 9 011, в Днепропетровской - 8 967, в Житомирской - 8 464, в Винницкой - 7 637 случаев.

7 280 случаев выявлено в Сумской области, 5 699 случаев - в Донецкой, 5 668 случаев - в Черкасской, 5 621 случай - в Черниговской, 5 589 случаев - в Запорожской, 4 708 случаев - в Николаевской, 4 621 случай - в Полтавской, 1 985 случаев - в Херсонской, 1 852 случая - в Луганской и 1 325 случаев - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 768 до 261 034, количество умерших от заболевания - на 85 человек до 4 972.

Также с 12 октября, в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование: кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Тем временем, Минобразования рекомендует отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября.

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