Завтра Минздрав предложит Кабмину ввести более жесткие карантинные меры в стране

Министерство здравоохранения намерено инициировать на заседании правительства 13 октября введение более жестких ограничений в стране для уменьшения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в то время как Киев перевели в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в нашей стране, но без каких-либо локдаунов, без каких-либо вещей, которые будут останавливать экономику, потому что мы понимаем, что это сейчас невозможно. То есть второй локдаун невозможен в нашей стране.

О чем идет речь: мы считаем, что необходимо полностью, 100% запретить какие-либо массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек – в "желтой", 20 человек - в "оранжевой" и полностью (запретить) – в "красной", если мы говорим об адаптивном карантине", – сказал он.

Он отметил, что введенные на данный момент ограничения по количеству человек для мероприятий не работают и необходимо принять решения, которые уменьшат динамику роста заболеваемости коронавирусной болезнью.

По словам Степанова, на сегодняшний день в больницах находится около 20 тыс. пациентов, заболевших коронавирусом.

Как сообщали Українські новини, В ЕС приняли окончательное решение насчет общеевропейского карантина и закрытия границ из-за COVID-19.

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