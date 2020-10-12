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12 октября 2020, понедельник, 18:51 211
Общество 2020-10-12T18:52:06+03:00
Українські Новини
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса

В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса

Константин Долгий
Одесса, Одесская область, дистанционное обучение, Карантин в школах, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Одесской области
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время как председателю Одесской ОГА поставили диагноз COVID-19, руководство Одессы приняло решение с 19 октября отправить всех школьников города на неделю дистанционного обучения.

Как пишет Думская, соответствующее заявление сделала начальник Департамента образования и науки городского совета Одессы Елена Буйневич.

Она напомнила, что накануне Министерство образования и науки Украины рекомендовало властям регионов, которые оказались в "оранжевой" карантинной зоне, отправить учащихся на карантин. В Одесском горсовете решили перенести эту неделю вперед.

"Мы предлагаем провести эту учебную неделю в обычном формате и дать детям интенсивную нагрузку, а с 19 октября перейти на дистанционное обучение. 26 октября начнутся каникулы, то есть мы получим две недели", — рассказала она.

По словам Буйневич, благодаря такой замене дети проведут дома две недели подряд, что поможет снизить к минимуму их контакты между собой.

Она также отметила, что на сегодня в Одессе на карантин закрыт 61 школьный класс и 3 группы в детских садах из-за случаев COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе еще одно медицинское учреждение перепрофилировали для госпитализации и лечения пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что в конце сентября в Одессе диагноз коронавирусная инфекция поставили самому маленькому пациенту города — 2-месячному малышу.

Кроме того, в одной из больниц городе, где лечат заболевших коронавирусом, заявили об острой нехватке медицинского кислорода.

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