Саакашвили нашел путь к сердцу депутатов Рады, — замминистра юстиции

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которая заявила, что Минюст запустил пилотный проект реестра осужденных, считает, что глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили нашел путь к сердцу депутатов Верховной Рады.

Об этом она заявила в интервью Українським Новинам.

До работы в Минюсте Коломиец была адвокатом Саакашвили, на парламентских выборах 2019 года баллотировалась в Верховную Раду по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

По ее словам, отношения с Саакашвили у нее рабочие.

"Сейчас периодически мы можем созвониться, увидеться... Если меня что-то интересует, я могу с ним посоветоваться, спросить. За последний год 1 раз такое было. И это был совет больше о том, как работать в условиях, когда многие вокруг обесценивают твою работу", - сказала она.

Также Коломиец сообщила, что попросила Саакашвили на его платформе представить одну из министерских инициатив.

Замминистра добавила, что хочет привлечь внимание к инициативе депутатов Рады.

"Ходить по комитетам будет и им, и нам неудобно, а я прекрасно вижу, что депутатам нравится с ним (Саакашвили) общаться, он нашел путь к их сердцу. Поэтому, я считаю, что если есть возможность такой платформы, где можно всех собрать, – это очень крутая история", - сказала она.

Коломиец отметила, что Саакашвили объясняет депутатам их ценность.

Речь идет о евроинтеграционной инициативе.

"Мы хотим сделать план действий "Украина – ЕС" в рамках раздела "Юстиция, свобода и безопасность"... Мы решили, что было бы очень выгодно с ЕС прописать, в чем они могут помочь и как нам углубить это сотрудничество. В чем собственно смысл инициативы для парламентариев? Я могу себе прописать все, что угодно, но многие из этих вещей должна голосовать Верховная Рада. Поэтому мне важно услышать фидбэк профильных комитетов и стейкхолдеров Верховной Рады, важно понимать, как они видят реализацию этих инициатив во времени", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили намерен стать премьер-министром в случае победы оппозиции на выборах в Грузии.

Ранее Грузия передала Украине через украинского посла и грузинского министра иностранных дел обеспокоенность заявлениями главы Саакашвили.

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