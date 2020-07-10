В Грузии пожаловались украинскому послу, что обеспокоены заявлениями Саакашвили

Грузия передала Украине через украинского посла и грузинского министра иностранных дел обеспокоенность заявлениями главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерств иностранных дел Грузии, передают Українськi Новини.

"В МИД Грузии состоялась встреча с послом Украины Игорем Долговым. В ходе встречи грузинская сторона подтвердила стратегические отношения и дружбу между Грузией и Украиной и выразила обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных украинским чиновником в отношении правительства Грузии", - сказано в нем.

Грузинский МИД акцентирует на том, что действия Саакашвили нарушают законодательство Грузии и наносят значительный ущерб отношениям с Украиной.

"Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона правильно оценит этот факт, и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений", - говорится в сообщении.

Посол пообещал передать позицию официального Тбилиси Киеву.

"Следует отметить, что в связи с заявлением, сделанным Михаилом Саакашвили, глава МИД Грузии также связался со своим украинским коллегой, в ходе которого глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал своему коллеге прояснить ситуацию", - говорится в сообщении.

Украинский МИД о подобном разговоре не сообщал.

9 июля Саакашвили обнародовал видеообращение, в котором назвал грузинские власти нелегитимными.

Грузия возмущена подобными высказываниями, поскольку Саакашвили занимает официальную должность в украинской власти.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ.

Из-за этого назначения Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций, поскольку Саакашвили, как бывший Президент Грузии, заочно приговорен судом к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Зеленский назвал такое решение ошибкой Грузии и вмешательством в дела Украины, поскольку Саакашвили является украинским гражданином и имеет право занимать должности в стране.