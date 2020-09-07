Саакашвили заявил о своих политических амбициях в Грузии

Глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили намерен в случае победы оппозиции на выборах в Грузии стать премьер-министром.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября", - написал он.

Он отметил, что на данный момент в Грузии проходят парламентские выборы.

Саакашвили подчеркнул, что хочет помочь грузинскому народу выйти из кризиса, поэтому объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, до преодоления кризиса, в котором сейчас находится Грузия.

Пока что Саакашвили находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

Также он продолжает поездки по стране и работает в штатном режиме.

"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы", - подчеркнул он.

Саакашвили подытожил, что не выбирает между двумя странами.

Как сообщали Українськi Новини, глава исполнительного комитета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили спровоцировал своими заявлениями скандал в Грузии, заявив, что грузинское правительство нелегитимно.

Грузия передала Украине через украинского посла и грузинского министра иностранных дел обеспокоенность заявлениями главы Саакашвили.

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