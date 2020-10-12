Адвокатская монополия неудобна для власти и юридических лиц, — Коломиец

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которая ранее сообщила о запуске в Украине реестра осужденных, считает, что адвокатская монополия неудобна для власти и юридических лиц.

Об этом она заявила в интервью Українським Новинам.

"Когда я была адвокатом, эта инициатива мне очень нравилась, на сегодняшний момент, когда я курирую департамент, который представляет интересы Кабинета Министров и Минюста в суде, мне она не совсем нравится, потому что она неудобна для органов государственной власти, юридических лиц и людей", - сказала она.

Также Коломиец против того, чтобы адвокатская монополия была прописана в Конституции.

"Здесь очень интересная история, о которой мало кто говорит публично, но все это знают. Ну окей, сейчас собирается Верховная Рада и отменяет адвокатскую монополию, но в кодексах она остается", - добавила замминистра юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Конституционный Суд признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии.

Также в НААУ убеждены, что отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты.

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