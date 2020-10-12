Адвокатська монополія незручна для влади і юридичних осіб, — Коломієць

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, яка раніше повідомила про запуск в Україні реєстру засуджених , вважає, що адвокатська монополія незручна для влади і юридичних осіб.

Про це вона заявила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Коли я була адвокатом, ця ініціатива мені дуже подобалася, на сьогоднішній момент, коли я займаюся департамент, який представляє інтереси Кабінету Міністрів та Мін'юсту в суді, мені вона не зовсім подобається, тому що вона незручна для органів державної влади, юридичних осіб і громадян", — сказала вона.

Також Коломієць проти того, щоб адвокатська монополія була прописана в Конституції.

"Тут дуже цікава історія, про яку мало хто говорить публічно, але все це знають. Ну окей, зараз збирається Верховна Рада і скасовує адвокатську монополію, але в кодексах вона залишається", — додала заступник міністра юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Конституційний Суд визнав конституційним законопроєкт про скасування адвокатської монополії.

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