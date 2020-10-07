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07 октября 2020, среда, 20:54 103
Общество 2020-10-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Без медицинского кислорода могут остаться пациенты одной из больниц Одессы, — СМИ

Без медицинского кислорода могут остаться пациенты одной из больниц Одессы, — СМИ

Константин Долгий
Одесса, Одесская область, коронавирус в Украине, Опорные больницы, Пандемия коронавируса, Поставка кислорода, Коронавирус в Одесской области
Кислородный концентратор. Фото: depositphotos.com
Кислородный концентратор. Фото: depositphotos.com

В то время как в Украине снова выросло количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, в Одесском областном клиническом медицинском центре заканчивается кислород, необходимый для заболевших коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 7 октября, пишет ТСН.

Как рассказал корреспондентам ТСН главный врач больницы, которая является опорной для пациентов с коронавирусной инфекцией со всей области, запасов медицинского кислорода хватит до конца недели.

"Со следующего понедельника поставщик кислорода не продлевает договор с Одесской областью, так как предприятию не хватает мощностей для производства", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще одной проблемой Одессы является почти полная заполненность медицинских учреждений первой линии пациентами с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, днем ранее об этой проблеме заявила волонтер Катерина Ножевникова, по словам которой одесские больницы для заболевших коронавирусом отказывают в госпитализации и отправляют людей домой.

Также сообщалось, что ранее в областном лабораторном центре сообщили о полном отсутствии ПЦР-тестов для выявления коронавируса и реагентов, которые используются для работы с тест-системами.

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