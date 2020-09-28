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28 сентября 2020, понедельник, 17:46 289
Общество 2020-09-28T18:00:02+03:00
Українські Новини
Двухмесячный ребенок из Одессы заразился коронавирусом

Двухмесячный ребенок из Одессы заразился коронавирусом

Константин Долгий
Дети, Одесса, Одесская область, Пандемия коронавируса, коронавирус у детей, Коронавирус в Одесской области
Младенец. Фото: pixabay
Младенец. Фото: pixabay

В то время как за минувшие сутки Министерство здравоохранения провело на треть меньше ПЦР и ИФА тестов, чем днем ранее, в Одессе диагноз COVID-19 поставили семерым детям.

Как передают Українські Новини, об этом говорится на сайте Одесского городского совета.

Так, коронавирусом заразился малыш, которому исполнилось всего 2 месяца. Сообщается, что его перевели на амбулаторное лечение.

Кроме него, COVID-19 выявили еще у шестерых детей в возрасте до 15 лет. Они так же, как и заболевший малыш проходят лечение на дому под наблюдением медиков.

В городского совете отметили, что всего за минувшие сутки в Одессе выявили 101 новый случай заражения коронавирусом. Еще столько же случаев зафиксировали в Одесской области.

Всего с начала пандемии в Одесской области подтверждено 13 075 случаев заражения, из них 5 406 — жители областного центра.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одесской области сообщили о полном отсутствии тестов на коронавирус в государственных и некоторых частных лабораторий.

Кроме того, в управлении здравоохранения Тернопольской ОГА опубликовали снимки, на которых видно, как коронавирус трансформирует легкие заболевшего человека.

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