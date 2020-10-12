Коронавирусом заразился председатель Одесской ОГА Куцый

В то время как директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник излечился от COVID-19, заражение коронавирусом нового типа подтвердили у главы Одесской ОГА Максима Куцого.

Как передают Українські Новини, об этом Куцый заявил в понедельник, 12 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19.

Имею положительную динамику и продолжаю работать — теперь в дистанционном формате", — написал глава Одесской ОГА.

Он также обратил внимание всех людей, которые контактировали с ним в последнее время, о необходимости пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

"Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких — соблюдайте правила безопасности", — отметил Куцый.

Как сообщали Українські Новини, ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявил о диагнозе коронавирусная инфекция COVID-19.

Также сообщалось, что глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заразился коронавирусом.

Накануне стало известно, что тест на коронавирус генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского дал положительный результат.

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