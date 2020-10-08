В Одессе еще одно медицинское учреждение займется госпитализацией пациентов с COVID-19

В то время как в Украине впервые с начала пандемии выявили более 5 000 новых случаев заражения за сутки, власти Одессы приняли решение развернуть дополнительные 100 коек для людей с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 8 октября, пишет пресс-служба Одесского городского совета.

Новые места для пациентов с COVID-19 планирую оборудовать в городской больнице № 8. Сообщается, что Управлению капитального строительства Одессы уже поручили заняться проектом по обеспечению данного учреждения медицинским кислородом и его разводкой по палатам.

"Предварительно планируется перепрофилирование 90 коек для лечения пациентов с COVID-19, а также дополнительно 10 коек интенсивной терапии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городском совете велось обсуждение разработки маршрута пациента и зонирование помещений больницы для разделения потока будущим пациентов.

В городском совете напомнили, что сегодня в Одессе госпитализацию, прием и лечение пациентов с COVID-19 осуществляют следующие медицинские учреждения:

Городская клиническая инфекционная больница;

Городская клиническая больница № 1;

Городская больница № 5;

Детская городская больница № 3;

Родильный дом № 2;

Городская клиническая больница № 10 (начала прием пациентов с коронавирусом 8 октября).

Как сообщали Українські Новини, ранее жители массово пожаловались на работу опорных медицинских учреждений, которые из-за заполненности отказывали в госпитализации людям с COVID-19 и отправляли их домой.

Также сообщалось, что в Одесском областном клиническом медицинском центре заявили о проблеме с нехваткой медицинского кислорода, который используется в лечении пациентов с коронавирусом.

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