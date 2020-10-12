Киево-Могилянская академия в основном перешла на "дистанционку" с начала сентября

В то время, как Минобразования просит перевести учеников на "дистанционку" на 2 недели, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в основном перешел на дистанционное обучение с 1 сентября.

Об этом вице-президент по научно-педагогической работе Василий Ожоган сообщил Українським Новинам.

"С 1 сентября была дистанционная форма обучения, но на факультете естественных наук - сочетание дистанционной и очной. То бишь, онлайн и офлайн", - сказал он.

Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет пообещал, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий из-за карантина.

Ожоган подчеркнул, что пока академия не получила официальный документ Минобразования с рекомендациями о проживании студентов в общежитиях.

"Некоторые студенты работают, некоторые не смогут поехать домой... Кто-то живет очень далеко, кто-то с временно оккупированных территорий, из Крыма... Надо будет обсуждать этот момент со студентами и принять взвешенные решения... О том, что кто-то говорит, что буду выселять - пускай попробуют это сделать. Не все так просто", - добавил Ожоган.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко перешел на дистанционное обучение до 23 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19.

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