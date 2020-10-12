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12 октября 2020, понедельник, 09:55 192
Общество 2020-10-12T10:00:10+03:00
Українські Новини
Рекомендация есть, но выселять необязательно. В МОН рассказали, что будет со студентами в общежитиях

Рекомендация есть, но выселять необязательно. В МОН рассказали, что будет со студентами в общежитиях

Кира Молчанова
МОН, Коронавирус, дистанционное обучение, Общежитие, коронавирус в Украине, Сергей Шкарлет
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

После того, как вузы переводят на дистанционное обучение из-за карантина, возник вопрос с тем, что будет со студентами в общежитиях. В Министерстве образования пояснили, что принудительно выселять их никто не будет.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", – сообщил Шкарлет.

Министр пояснил, что Минобразования только рекомендовало отправлять студентов домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других), но приказа выселять не было.

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", – подытожил Шкарлет.

Как сообщали Українські Новини, 11 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 420 до 265 454, количество умерших от заболевания - на 43 человека до 5 015 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 7,3%, новых летальных случаев - на 49,4%.

Ранее Сергей Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.

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