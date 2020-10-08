Всех студентов университета имени Шевченко отправили на карантин

В то время как Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрывается на карантин с 8 по 23 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сказано в сообщении на сайте университета.

Согласно распоряжению ректора Леонида Гурбенского, всех студентов переводят на дистанционное обучение.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ Университет с 8.10.2020 по 23.10.2020 переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", — заявили в университете.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 422 человек до 25 896, умерших - на 11 до 453.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 7 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 199 человек до 10 490, умерших - на 4 до 213, однако, согласно сообщению на сайте Киевской областной государственной администрации, за отчетные сутки сообщений о летальных случаях не поступало.

Тем временем, в Украине количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло.

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