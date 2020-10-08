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08 октября 2020, четверг, 14:52 694
Общество 2020-10-08T14:53:58+03:00
Українські Новини
Всех студентов университета имени Шевченко отправили на карантин

Всех студентов университета имени Шевченко отправили на карантин

Надежда Комендантова
Студенты, Карантин, КНУ имени Шевченко, дистанционное обучение
КНУ им. Шевченко.
КНУ им. Шевченко.

В то время как Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрывается на карантин с 8 по 23 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сказано в сообщении на сайте университета. 

Согласно распоряжению ректора Леонида Гурбенского, всех студентов переводят на дистанционное обучение.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ Университет с 8.10.2020 по 23.10.2020 переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", — заявили в университете.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 422 человек до 25 896, умерших - на 11 до 453.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 7 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 199 человек до 10 490, умерших - на 4 до 213, однако, согласно сообщению на сайте Киевской областной государственной администрации, за отчетные сутки сообщений о летальных случаях не поступало.

Тем временем, в Украине количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло.

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