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12 октября 2020, понедельник, 18:15 107
Общество 2020-10-12T19:00:04+03:00
Українські Новини
В киевском Дворце спорта, где могут сделать госпиталь для больных Covid-19, проходит ярмарка

В киевском Дворце спорта, где могут сделать госпиталь для больных Covid-19, проходит ярмарка

Валерия Драгомирова
Киев, Дворец Спорта, Оранжевая зона
Ярмарка во Дворце спорта. Фото: PavlovskyNews
Ярмарка во Дворце спорта. Фото: PavlovskyNews

В Дворце спорта в Киеве, где могут развернуть госпиталь для больных Covid-19 в случае необходимости, сейчас проходит ярмарка, несмотря на "оранжевую зону".

Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

По данным ресурса, на ярмарке во Дворце спорта продавцы в основном с опущенными масками или вовсе без них. Ярмарка продлится до 16 октября.

Одно из требований для "оранжевой зоны" - ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Скриншот: TelegramСкриншот: Telegram

Как сообщали Українські Новини, с понедельника, 12 октября, Киев находится в "оранжевой зоне" по эпидопасности. 

Кроме того, кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Также в Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Заболели 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и 5 девочек от 11 до 16 лет, а также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Тем временем в Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение "коронавирусного" карантина заведениями. 

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