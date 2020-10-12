В киевском Дворце спорта, где могут сделать госпиталь для больных Covid-19, проходит ярмарка

В Дворце спорта в Киеве, где могут развернуть госпиталь для больных Covid-19 в случае необходимости, сейчас проходит ярмарка, несмотря на "оранжевую зону".

Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.



По данным ресурса, на ярмарке во Дворце спорта продавцы в основном с опущенными масками или вовсе без них. Ярмарка продлится до 16 октября.

Одно из требований для "оранжевой зоны" - ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Скриншот: Telegram

Как сообщали Українські Новини, с понедельника, 12 октября, Киев находится в "оранжевой зоне" по эпидопасности.



Кроме того, кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.



Также в Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Заболели 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и 5 девочек от 11 до 16 лет, а также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от 1 года до 17 лет.



Тем временем в Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение "коронавирусного" карантина заведениями.

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