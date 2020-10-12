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12 октября 2020, понедельник, 13:08 479
Общество 2020-10-12T13:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Данные по районам

В Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Данные по районам

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 11 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 196 человек до 27 693, умерших - на 6 до 487.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в столице увеличилось за минувшие сутки на 196 человек. 6 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 487 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693. Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня", потому что в выходные работают меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты", - отметил мэр Киева.

Заболели 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и 5 девочек от 11 до 16 лет, а также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Среди заболевших - 5 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализирован 21 пациент, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 91 человек.

Всего коронавирус преодолели 9 793 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 56, Днепровском - 36 и Дарницком районе - 32 случая.

Как сообщали Українськi Новини, в Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ.

Также кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

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