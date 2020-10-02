В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями

Правоохранители составили 54 протокола о нарушениях правил карантина ресторанами, кафе, магазинами и рынками в Киеве за эту неделю (28 сентября-2 октября). Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "В течение недели наши службы проверили 350 кафе, ресторанов и рынков. Составили 54 протокола о нарушении", - сказал он. По его словам, некоторые предприниматели продолжают нарушать правила карантина. Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область). Также, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки. Тем временем количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 1 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 447 человек до 23 602, умерших - на 10 до 401.