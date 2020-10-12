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12 жовтня 2020, понеділок, 18:15 4
Суспільство 2020-10-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
У київському Палаці спорту, де можуть розташувати госпіталь для хворих на Covid-19, проходить ярмарок

У київському Палаці спорту, де можуть розташувати госпіталь для хворих на Covid-19, проходить ярмарок

Валерия Драгомирова
Київ, Палац спорту, Пандемія, Пандемія коронавірусу
Ярмарок у Палаці спорту. Фото: PavlovskyNews
Ярмарок у Палаці спорту. Фото: PavlovskyNews

У Палаці спорту в Києві, де можуть розгорнути госпіталь для хворих на Covid-19 у разі необхідності, зараз проходить ярмарок, попри "помаранчеву зону".

Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.

За даними ресурсу, на ярмарку в Палаці спорту продавці в основному з опущеними масками або зовсім без них. Ярмарок триватиме до 16 жовтня.

Одна з вимог для "помаранчевої зони" — обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Скріншот: TelegramСкріншот: Telegram

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 12 жовтня, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні". 

Крім того, кафе, клуби і ресторани  будуть закриватися о 22:00 в "червоній" і "помаранчевих" зонах.

Також в Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавірусу. Захворіли 109 жінок у віці від 20 до 84 років і 5 дівчаток від 11 до 16 років, а також 68 чоловіків у віці від 19 до 83 років і 14 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Тим часом в Києві за тиждень становили понад півсотні протоколів за порушення "коронавірусного" карантину закладами. 

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