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12 октября 2020, понедельник, 17:21 1066
Европа 2020-10-12T17:51:21+03:00
Українські Новини
В ЕС приняли окончательное решение насчет общеевропейского карантина и закрытия границ из-за COVID-19

В ЕС приняли окончательное решение насчет общеевропейского карантина и закрытия границ из-за COVID-19

Константин Долгий
Европейский союз, Европейская комиссия, Урсула фон дер Ляйен, коронавирус в Европе, Пандемия коронавируса, Закрытие границ
Флаг Европейского союза. Фото: edscuola.it
Флаг Европейского союза. Фото: edscuola.it

В то время как в Соединенных Штатах Америки заявили о скором наступлении третьей волны распространения коронавируса, Европейский союз не станет вводить общий карантин на своей территории.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РБК-Украина.

По ее словам, была разработана единая система классификации европейских стран относительно ситуации с распространением коронавируса нового типа среди населения.

Так, регионы Европейского союза будут делить на "красную", "оранжевую" и "зеленую" зоны риска, связанный с пандемией COVID-19. Глава Еврокомиссии отметила, что данная система имеет в своей основе общие требования и критерии, что позволит упростить передвижение граждан из одной страны в другую.

При этом она подчеркнула, что Европейский союз не станет закрывать свои границы на фоне стремительного ухудшения обстановки с распространением COVID-19 в большинстве государств ЕС.

Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии в Европе (в том числе с Российской Федерацией) было выявлено 6 081 670 случаев заражения коронавирусом нового типа. От вызываемого им заболевания COVID-19 погибли 231 290 человек. Побороть заболевание смогли 3 038 604 жителя Европы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Словакии министерство здравоохранения попросило армию оказать поддержку врачам в сдерживании и установлении контроля над распространением COVID-19 среди населения.

Также сообщалось, что власти Беларуси заявили о начала второй волны распространения коронавируса.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки правительство Чехии ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней.

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