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01 октября 2020, четверг, 22:48 219
Америка 2020-10-01T23:30:02+03:00
Українські Новини
Третья волна коронавируса может начаться в США в ближайшее время

Третья волна коронавируса может начаться в США в ближайшее время

Константин Долгий
США, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса, Третья волна коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время как в Италии впервые с апрельского пика за сутки выявили больше 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19, в Соединенных Штатах Америки заявили о возможном начале третьей волны распространения коронавируса в ближайшее время.

Как передают Українські Новини, об этом пишет INTVua.

На сегодня, количество ежедневных новых случаев заражения коронавирусом выросло более чем на 30% с 9 сентября, когда в США был зафиксирован наименьший уровень заболеваемости.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний провели исследования по всей стране и пришли к выводу, что 90% населения США остаются уязвимыми перед коронавирусом", — говорится в сообщении.

Сейчас вирус получил шанс распространяться по стране из-за политизации ношения защитных масок и решения властей некоторых штатов.

При этом специалисты утверждают, что новая волна коронавируса будет в разы сильнее, чем в апреле и июне. Причиной этому послужит холодная погода, из-за чего люди будут больше собирать в закрытых помещениях, где вирус будет распространяться быстрее.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Испании приняли решение изолировать Мадрид из-за стремительного ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что в Чехии объявили чрезвычайное положение на фоне роста уровня заболеваемости коронавирусом.

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