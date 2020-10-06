В Беларуси заявили о начале второй волны коронавируса

В то время как во французском Париже из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят новые ограничения, в Беларуси зафиксировали начало второй волны распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Соответствующее заявление сделал начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Беларуси Александр Пацеев, пишет "Беларусь 1″.

"В настоящий момент наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Из этого можно сделать вывод, что вторая волна COVID-19 уже наступила", — отметил чиновник.

По словам Пацеева, система здравоохранения готова к борьбе с распространением коронавируса. В больницах по всей стране фиксируется достаточное количество коек для заболевших с COVID-19. Кроме того, медучреждения и медработники имеют необходимое оборудование для оказания помощи таким пациентам.

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, с начала пандемии в стране было подтверждено 80 696 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, погибли 862 человека.

Как сообщали Українські Новини, в середине сентября одновременно два европейских государства объявили о начале второй волны пандемии. Ранее об этом заявили представители властей Чехии и Австрии.

Также сообщалось, что в США допустили начало третьей волны распространения коронавируса среди населения страны, которая может начаться уже в ближайшее время.

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