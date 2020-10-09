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09 октября 2020, пятница, 22:01 426
Европа 2020-10-09T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Словакии врачи обратились к армии за помощью в сдерживании COVID-19

В Словакии врачи обратились к армии за помощью в сдерживании COVID-19

Константин Долгий
Словакия, Европа, Чрезвычайное положение, коронавирус в Европе, Пандемия коронавируса, Вторая волна коронавируса
Словакия. Фото: Depositphotos.com
Словакия. Фото: Depositphotos.com

В то время как власти Беларуси заявили о начале второй волны коронавируса, в Словакии вооруженные силы окажут помощь министерству здравоохранения в сдерживании распространения COVID-19. Об этом пишет Новое время со ссылкой на Hospodárske noviny.

В связи с ухудшением ситуации, которая связана со стремительным увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, правительство Словакии постановило армии оказать помощь медикам.

Так, уже на этих выходных 300 военнослужащих вооруженных сил Словакии будут направлены в регионы страны для контроля за людьми, которые являются контактными к заболевшим коронавирусом.

Всего армия передаст в распоряжение министерства здравоохранения около 1 500 солдат, чтобы помочь медикам в борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Словакии выявили рекордные с начала пандемии 1 184 случая заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у почти 17 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Словакии повторно ввели режим чрезвычайного положения, действие которого продлится полтора месяца.

Также сообщалось, что чрезвычайное положение ввела Чехия, где в конце сентября власти объявили о начале второй волны коронавируса.

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