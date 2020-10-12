Курс продажи доллара для платежных карт понизился в начале недели

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 9 октября на 0,02 коп. до 28,3884 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,88 коп. до 28,0522 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 9,23 коп. до 32,9104 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,90 коп. до 33,5154 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,0522 28,3884 32,9104 33,5154 3,37 4,17 Максимальный 28,2135 28,6000 33,2200 33,9000 3,61 5,00 Минимальный 27,0000 28,2869 31,5000 33,3000 3,00 3,73

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 5 по 9 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке в 5,9 раза до 8,7 млн долларов.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 октября на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

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