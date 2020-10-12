Дуда и Зеленский заверили друг друга в уважительной политике по отношению к совместной исторической памяти

Президент Владимир Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда заверили друг друга в уважительной политике по отношению к совместной исторической памяти.

Об этом они сообщили на совместном брифинге в Киеве, передают Українськi Новини.

"Мы говорили об исторических вопросах. Это очень важный для обоих наших народов элемент. Там есть много сложных элементов и болезненное, сложное прошлое. Говорили о ранах на теле польского общества, связанных с воспоминаниями прошлого поколения. Эти вопросы также связаны с Украиной. Надеюсь, что мы пройдем эти этапы с уважением к обоим нашим народам, будем деликатно и мудро с господином Президентом реализовывать такую политику в течение ближайших годов. Мы взаимно заверили друг друга в этом", - сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский напомнил, что Украина уже решила вопрос выдачи разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов, а Польша - вопрос реконструкции памятной плиты на украинской братской могиле на горе Монастырь.

"Мы коснулись чрезвычайно чувствительного для обеих стран вопроса совместной исторической памяти. Это непростой путь. Но важно, что мы готовы преодолевать его вместе и делать взаимные шаги навстречу", - сказал он.

По его словам, теперь Украина ожидает восстановления на этой могиле полного списка имен погибших украинцев.

В ходе визита Дуды в Украину он подписал с Зеленским совместное заявление, в котором оба президента осудили преступления, совершенные на почве ненависти.

"Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды", - сказано в нем.

Главы государств также осудили акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и над польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине.

Зеленский и Дуда призвали соответствующие органы власти обеспечить надлежащую опеку над такими местами.

Как сообщали Українськi Новини, украинское и польское правительства намерены урегулировать отдельным договором основы функционирования школ национальных меньшинств.



Кроме того, после Беларуси Зеленский захотел провести Олимпийские игры уже с Польшей.

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