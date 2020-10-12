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12 октября 2020, понедельник, 15:32 99
Внешняя политика 2020-10-12T16:00:02+03:00
Українські Новини
Польша готова присоединиться к Крымской платформе

Польша готова присоединиться к Крымской платформе

Елена Новикова
Анджей Дуда, Крым, Донбасс, Сотрудничество с Польшей, Украина-Польша, Владимир Зеленский, Президент Польши, Крымская платформа
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: presidуnt.gov.ua
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: presidуnt.gov.ua

Польша готова присоединиться к инициированной Украиной Крымской платформе. Об этом говорится в совместном заявлении Президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды, подписанном в ходе визита последнего в Киев, передают Українськi Новини.

"Республика Польша выражает заинтересованность относительно взаимодействия с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым", - сказано в нем.

В этом заявлении Польша подтвердила свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а оба Президента призывали к прекращению незаконной оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.

В ходе совместного брифинга после подписания заявления Дуда подчеркнул, что пока оккупация не прекратится, санкции против России должны быть решительно продолжены.

В самом заявлении и Зеленский и Дуда подчеркнули важность предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, а также подтвердили намерение совместно взаимодействовать для дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом на принципах ассоциации и глубокой экономической интеграции.

В ходе брифинга Зеленский отметил, что полноправное членство в Евросоюзе - стратегическая цель Украины, и выразил надежду на то, что председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году максимально будет содействовать ее достижению.

Помимо этого, оба Президента в совместном заявлении отметили право граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов.

Как сообщали Українськi Новини, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова ранее заявила, что Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма.

Ранее в МИД призвали не признавать выборы в аннексированном Крыму.

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