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12 октября 2020, понедельник, 16:00 353
Внешняя политика 2020-10-12T16:01:13+03:00
Українські Новини
Украина решила открыть генконсульство во Вроцлаве с 2021

Украина решила открыть генконсульство во Вроцлаве с 2021

Елена Новикова
Анджей Дуда, Генконсульство, Вроцлав, Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Польши, Генеральное консульство Украины в Польше
Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Киеве. Фото: ОП
Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Киеве. Фото: ОП

В то время, как Польша готова присоединиться к Крымской платформе, Украина решила открыть генеральное консульство в польском Вроцлаве и рассчитывает на начало его работы с 2021 года. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с Президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве, передают Українськi Новини.

"Украина желает обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку. В частности, украинцам, которые пребывают именно в Республике Польша. Поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав. Ожидаю, что оно заработает уже в новом году", - сказал он.

На данный момент в Варшаве работает посольство Украины в Польше, при котором действует консульский отдел.

Генеральные консульства Украины в Польше размещены в Люблине и Кракове.

Консульство Украины также открыто в польском Гданьске.

Как сообщали Українськi Новини, в рамках визита президента Польши в Украину будут подписаны ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что в Польше проживают и работают более 1 млн украинцев.

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