Украина решила открыть генконсульство во Вроцлаве с 2021

Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Киеве. Фото: ОП

Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Киеве. Фото: ОП

В то время, как Польша готова присоединиться к Крымской платформе, Украина решила открыть генеральное консульство в польском Вроцлаве и рассчитывает на начало его работы с 2021 года. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с Президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве, передают Українськi Новини.

"Украина желает обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку. В частности, украинцам, которые пребывают именно в Республике Польша. Поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав. Ожидаю, что оно заработает уже в новом году", - сказал он.

На данный момент в Варшаве работает посольство Украины в Польше, при котором действует консульский отдел.

Генеральные консульства Украины в Польше размещены в Люблине и Кракове.

Консульство Украины также открыто в польском Гданьске.

Как сообщали Українськi Новини, в рамках визита президента Польши в Украину будут подписаны ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что в Польше проживают и работают более 1 млн украинцев.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости