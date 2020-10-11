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11 октября 2020, воскресенье, 17:00 79
Внешняя политика 2020-10-11T17:30:02+03:00
Українські Новини
Завтра президент Польши Дуда посетит Украину

Завтра президент Польши Дуда посетит Украину

Анна Рудык
Анджей Дуда, Польша-Украина, Владимир Зеленский, Президент Польши
Анджей Дуда. Фото: presidуnt.gov.uа
Анджей Дуда. Фото: presidуnt.gov.uа

Завтра, 12 октября, президент Польши Анджей Дуда посетит Украину с официальным визитом. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, говорится на сайте ОП.

Так, сообщается, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский с президентом Польши примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы.

"Мы с вами знаем о визите президента Польши Дуды в Украину в понедельник – вторник. Президент будет не только в Киеве, но и вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет отдельно проведено бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику Одессы", – сказал Жовква.

Заместитель главы Офиса президента отметил, что в рамках визита президента Польши в Украину будут подписаны ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

"Мы продолжаем экономическую тематику диалога с Польшей. Говорим не только о политике, не только об историческом прошлом, о котором также будет идти речь, но и о наших экономических связях!" – подчеркнул Жовква.

Он отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, Польша остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе.

Игорь Жовква напомнил, что визит президента Польши в Украину был запланирован на апрель, но был перенесен в связи с пандемией. Последний раз президент Польши посещал Украину в 2017 году.

Как сообщали Українські Новини, в августе Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши.

Также в апреле Президент Польши отменил визит в Украину.

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