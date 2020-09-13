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13 сентября 2020, воскресенье, 15:45 75
Политика 2020-09-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
В МИД призвали не признавать выборы в аннексированном Крыму

В МИД призвали не признавать выборы в аннексированном Крыму

Кира Молчанова
Аннексия Крыма, МИД, Россия, Крым, Россиия
Министерство иностранных дел Украины. МИД. Фото: Українське фото
Министерство иностранных дел Украины. МИД. Фото: Українське фото

Министерство иностранных дел выражает решительный протест и осуждает проведение Россией выборов в аннексированном ею Крыму и городе Севастополь.

Об этом говорится в заявлении МИДа, передают Українськi Новини.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в нем.

МИД подчеркивает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права, и проведение Россией выборов на этих территориях является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

"Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия России и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина выразила решительный протест против нарушения прав и преследования своих граждан, проживающих в аннексированном Россией Крыму.

Министерство иностранных дел выражает решительный протест и осуждает проведение Россией выборов в аннексированном ею Крыму и городе Севастополь.

Об этом говорится в заявлении МИДа, передают Українськi Новини.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в нем.

МИД подчеркивает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права, и проведение Россией выборов на этих территориях является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

"Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия России и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в аннексированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водой - теперь пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока на полуострове.

Постоянный представитель Президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

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