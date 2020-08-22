Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, — Джапарова

В то время, как встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа, Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за деоккупацию Крыма. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радіо Свобода".

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - рассказала Джапарова.

Также украинские власти планируют ежегодно проводить в Киеве крымский саммит.

"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", - добавила первая заместитель министра иностранных дел.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации, постоянный представитель Президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

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