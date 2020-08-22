подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, — Джапарова
22 августа 2020, суббота, 20:29 13
Кабмин 2020-08-22T20:36:44+03:00
Українські Новини
Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, — Джапарова

Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, — Джапарова

Елена Новикова
Аннексия Крыма, МИД, Крым, Оккупация Крыма, деоккупация, Эмине Джапарова
Админграница с Крымом. Фото:
Админграница с Крымом. Фото: "Крым.Реалии"

В то время, как встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа, Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за деоккупацию Крыма. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радіо Свобода".

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - рассказала Джапарова.

Также украинские власти планируют ежегодно проводить в Киеве крымский саммит.

"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", - добавила первая заместитель министра иностранных дел.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации, постоянный представитель Президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

Больше новостей о: Аннексия Крыма МИД Крым Оккупация Крыма деоккупация Эмине Джапарова

Кабмин назначил первым замминистра иностранных дел...
Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,...
Шмыгаль назвал условие возобновления подачи воды в...
Помпео призвал Россию вернуть Украине контроль над...
Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа
Албания и Черногория попали в "красную" зону. Болгария, Египет, Турция и Хорватия — в "зеленой"
Новости
Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, — Джапарова 20:29
Смертельное ДТП под Полтавой. Фото: ГСЧС
Под Полтавой грузовик раздавил легковушку: погибли три человека, среди них дети 19:53
Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление 19:26
Наезд на пешеходов.
В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с ребенком: женщина умерла 18:57
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
больше новостей
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
больше новостей
За сутки в Киеве антирекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok