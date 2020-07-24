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  • Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО
24 июля 2020, пятница, 15:54 214
Политика 2020-07-24T16:15:09+03:00
Українські Новини
Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО

Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО

Елизавета Кесельман
Минюст, СИЗО, Денис Малюська, Подарочные сертификаты
Окно камеры Лукьяновского СИЗО.
Окно камеры Лукьяновского СИЗО.

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал о запуске подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Об этом глава Минюста заявил на своей странице в Facebook. 

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах!,  написал Малюська. 

"Мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", резюмировал он.

Он также написал подробную инструкцию, как и где можно приобрести сертификат: 

Приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона:

  1. перейдите по этой ссылке https://online.minjust.gov.ua/kvsn/ ;
  2. выберите следственный изолятор;
  3. выберите количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость;
  4. оплатите услугу;
  5. распечатайте сертификат и квитанцию, который поступит вам на электронную почту;
  6. подарок готов.

По его словам, приобрести сертификат можно онлайн, а действует он только в течение 6 месяцев после покупки.

"Если в течение указанного срока одаряемый не взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору", - добавил министр.

Как сообщали Українські Новини, Минюст открыл платные камеры в СИЗО в начале мая. 

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