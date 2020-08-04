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04 августа 2020, вторник, 20:24 599
Силовые структуры 2020-08-04T20:45:01+03:00
Українські Новини
Минюст первым на продажу выставит исправительный центр под Киевом

Минюст первым на продажу выставит исправительный центр под Киевом

Ирина Николенко
Колония, Тюрьма, Министерство юстиции, тюрьмы
Тюрьма. Фото: pixabay
Тюрьма. Фото: pixabay

В Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу отечественных тюрем, и первым объектом будет исправительный центр возле Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Первое выставят на продажу государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132).

"Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будет выставлено объекты недвижимости учреждения", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство юстиции планирует этим летом начать продажу зданий тюрем через систему публичных закупок "ProZorro.Продажи".

В следственных изоляторах Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре Министерство юстиции открыло платные камеры, цена за сутки стоит 540 гривен.

Кроме того, министр Юстиции Денис Малюська предложил сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах для чиновников в качестве подарка.

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