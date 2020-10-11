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11 октября 2020, воскресенье, 19:00 248
Силовые структуры 2020-10-11T19:45:01+03:00
Українські Новини
За сутки полиция открыла еще 13 дел за нарушения избирательного законодательства

За сутки полиция открыла еще 13 дел за нарушения избирательного законодательства

Анна Рудык
Местные выборы, Нарушение избирательного процесса, Местные выборы-2020, Выборы в Украине
Нацполиция
Нацполиция

После 24 открытых дел за прошлые сутки, полиция открыла 10 октября 13 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской - 23, в Киевской - 17, по 15 - в Днепропетровской и Одесской, в Ривненской - 10, по 8 - в Донецкой и Черкасской, в Житомирской - 6, по 5 - в Волынской и Николаевской, по 4 - в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской, в Запорожской - 3, по 2 - в Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой, по 1 - в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях", - говорится в нем.

Отмечается, что 10 октября в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР были внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.

Также было составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет, выборы тоже не перенесут.

Также ЦИК зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы.

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