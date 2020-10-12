Блокировка российских приложений Google и Apple может "заблочить" другие программы

Член правления Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) Максим Тульев заявляет, что в случае блокировки российских приложений на платформах Google Play и App Store может произойти остановка работы других программ, которые доступны на платформах.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

По словам Тульева, на данный момент он не может спрогнозировать, какие именно программы не будут работать после блокировки российских приложений.

"Сейчас я не могу ничего сказать по этому поводу, но если в Google, Apple Google и Apple отреагируют и цензура (на скачивание российских программ) будет введена, то некоторые программы могут не работать", - сообщил Тульев.

Также он отметил, что если блокировка российских программ все же произойдет, то в последующем под запрет попадут новостные рынки и приложения правозащитных компаний.

Как сообщали Українські Новини, 9 октября Служба безопасности Украины инициировала блокировку российских приложений на электронных площадках Google и Apple.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" будут взяты на учет полиции.

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