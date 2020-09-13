Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" научилась обходить блокировки

Заблокированная в Украине российская социальная сеть "ВКонтакте" смогла обойти блокировки и теперь доступна со смартфонов через приложение.

Об этом сообщили в пресс-центре "ВКонтакте".

Пресс-служба сервиса разослала электронные письма пользователям, в которых предлагала вернуться в соцсеть и заходить туда без помощи VPN. Сделать это можно только с помощью мобильной версии. С компьютера зайти в ВК по-прежнему невозможно без VPN.

"Мы добавили прокси в само приложение, чтобы вы могли пользоваться им без ограничений. Обновите приложение VK – общайтесь свободно и без ограничений", – говорится в письме компании.

На данный момент правительство никак не прокомментировало обход блокировки.

Скриншот приложения

Как сообщали Українські Новини, пятый президент Петр Порошенко издал указ, согласно которому Украина запретила провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Когда срок блокировки истек, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие сервисы страны-агрессора.

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